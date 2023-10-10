Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Pemain Band Putuskan Hijrah dan Berhenti Bermusik

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |22:00 WIB
5 Pemain Band Putuskan Hijrah dan Berhenti Bermusik
pemain band putuskan hijrah dan berhenti bermusik. (Foto: Ray Shareza eks Nineball/Instagram/@rayshareza_)
A
A
A

JAKARTA - Grup band biasanya bekerja keras demi bisa mempopulerkan karyanya di industri musik. Namun ada segelintir musisi yang justru memilih mundur setelah nama band mereka sudah tersohor.

Alasannya adalah perubahan pilihan hidup. Beberapa di antaranya ingin mendalami ilmu agama atau berhijrah dan akhirnya berhenti sebagai anak band.

Berikut ini Okezone rangkum 6 pemain band yang putuskan hijrah dan berhenti bermusik.

1. Uki eks NOAH

Mohamad Kautsar alias Uki memilih hengkang dari NOAH pada 2017. Ia fokus untuk hijrah dan meninggalkan dunia musik yang membesarkan namanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement