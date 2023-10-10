5 Pemain Band Putuskan Hijrah dan Berhenti Bermusik

JAKARTA - Grup band biasanya bekerja keras demi bisa mempopulerkan karyanya di industri musik. Namun ada segelintir musisi yang justru memilih mundur setelah nama band mereka sudah tersohor.

Alasannya adalah perubahan pilihan hidup. Beberapa di antaranya ingin mendalami ilmu agama atau berhijrah dan akhirnya berhenti sebagai anak band.

Berikut ini Okezone rangkum 6 pemain band yang putuskan hijrah dan berhenti bermusik.

1. Uki eks NOAH

Mohamad Kautsar alias Uki memilih hengkang dari NOAH pada 2017. Ia fokus untuk hijrah dan meninggalkan dunia musik yang membesarkan namanya.