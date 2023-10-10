Bedu Bantah Jual Rumah Rp5,5 Miliar karena Terjerat Pinjol: Bohong!

JAKARTA - Komedian Bedu angkat bicara mengenai kabar dirinya terjerat pinjaman online (pinjol) hingga harus menjual rumahnya seharga Rp5,5 miliar. Ia disebut menggunakan pinjol untuk memenuhi kebutuhannya akibat sepi job.

Bedu dengan tegas membantah hal tersebut. Dia membenarkan bahwa dirinya memang pernah menggunakan pinjol, namun tak sampai mengakibatkan dirinya harus sampai menjual rumah lantaran tak sanggup melunasinya.

Bedu menegaskan jika dirinya selalu melunasi utangnya. Menurutnya tak masuk akal jika dirinya sampai harus menjual rumah lantaran terlilit pinjol.

"Bohong itu, nggak ada. Pinjol paling berapa sih. Saya juga bingung kenapa ada berita itu. Tapi ya sudahlah ya biarin saja. Pinjol pernah, tapi logika aja pinjol paling berapa. Itu lunas-lunas terus,"ujar Bedu saat dihubungi awak media, Selasa (10/10/2023).

Bedu juga membantah terlilit pinjol lantaran sepi job. Pasalnya saat ini Bedu masih disibukkan dengan persiapan untuk menjadi calon anggota legislatif.