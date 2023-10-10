Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Percaya Cinta Sejati, Olla Ramlan Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |10:34 WIB
Percaya Cinta Sejati, Olla Ramlan Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali
Olla Ramlan ingin kembali menikah meski sudah dua kali gagal (Foto: Instagram/ollaramlan)
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan mengaku masih ingin kembali menikah meski sudah gagal dua kali. Meski begitu, ia mengatakan jika pernikahan ketiganya tak akan dilangsungkan dalam waktu dekat.

"Not now. Kalau ketemu sama orang yang tepat, ya bisa aja," ungkap Olla Ramlan di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Mantan istri Aufar Hutapea ini mengatakan bahwa ia tidak trauma dengan pernikahan, meski sudah dua kali gagal. Menariknya, Olla justru ingin bisa menemukan cinta sejatinya.

"Nggak juga sih (trauma)," ungkapnya.

"Masih percaya akan true love? Pada akhirnya bisa menemukan cinta sejati lagi, disayang lagi, saling menerima dan akan sehidup semati?" tanya Melaney Ricardo.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955/olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170693/olla_ramlan-0G1L_large.jpg
Alasan Olla Ramlan Ogah Jajal Profesi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170498/olla_ramlan-IiCp_large.jpg
Olla Ramlan Bantah Banting Setir Jadi DJ usai Tampil di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168254/olla_ramlan-vncN_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Goyang Erotis saat NgeDJ di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161011/olla_ramlan-YLzJ_large.jpg
Olla Ramlan Tampil Menggoda dengan Mini Dress Hitam, Netizen: Dasar Emak-Emak Puber!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154499/olla_ramlan-EvxY_large.jpg
Reaksi Anak saat Tahu Olla Ramlan Pacari Pria Lebih Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement