Percaya Cinta Sejati, Olla Ramlan Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali

Olla Ramlan ingin kembali menikah meski sudah dua kali gagal (Foto: Instagram/ollaramlan)

JAKARTA - Olla Ramlan mengaku masih ingin kembali menikah meski sudah gagal dua kali. Meski begitu, ia mengatakan jika pernikahan ketiganya tak akan dilangsungkan dalam waktu dekat.

"Not now. Kalau ketemu sama orang yang tepat, ya bisa aja," ungkap Olla Ramlan di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Mantan istri Aufar Hutapea ini mengatakan bahwa ia tidak trauma dengan pernikahan, meski sudah dua kali gagal. Menariknya, Olla justru ingin bisa menemukan cinta sejatinya.

"Nggak juga sih (trauma)," ungkapnya.

"Masih percaya akan true love? Pada akhirnya bisa menemukan cinta sejati lagi, disayang lagi, saling menerima dan akan sehidup semati?" tanya Melaney Ricardo.