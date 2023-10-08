Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gemas, Azizah Salsha Dapat Ucapan Ulang Tahun dari Cipung

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |17:32 WIB
Gemas, Azizah Salsha Dapat Ucapan Ulang Tahun dari Cipung
Azizah Salsha dapat ucapan ultah dari Cipung (Foto: IG Azizah Salsha)
A
A
A

JAKARTA - Azizah Salsha baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 pada 6 Oktober 2023 lalu. Perempuan yang akrab disapa Zize ini pun mendapat kejutan romantis secara bertubi-tubi dari sang suami, Pratama Arhan seolah tiada henti selama satu hari penuh.

Selain itu, Zize juga mendapat ucapan dari Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung yang begitu menggemaskan. Seperti yang diketahui, Arhan dan Zize begitu mengidolakan Cipung dengan tingkahnya yang selalu bikin publik gemas dibuatnya. Beberapa waktu lalu, pasangan yang menikah pada 20 Agustus 2023 lalu ini bahkan sempat video call bersama Cipung.

Gemas, Azizah Salsha Dapat Ucapan Ulang Tahun dari Cipung

Ucapan ulang tahun dari Cipung itu diketahui dari unggahan second account Instagram Zize @acadumpie. Ia mengunggah video bertuliskan 'Ipung' dengan emoji terharu.

Video tersebut memperlihatkan Cipung yang berusaha menirukan ucapan ulang tahun dari seorang wanita yang diduga sus Rini. Ucapan itu pun ditujukan kepada Azizah.

Doa-doa terbaik pun disebutkan satu-satu persatu oleh Cipung dengan ekspresinya yang menggemaskan meski tak terdengar jelas apa yang diucapkannya.

"Selamat ulang tahun buat Aunty Azizah semoga panjang umur, sehat selalu dan banyak rezekinya," ujar Cipung yang berusaha menirukan ucapan sus Rini.

Dalam video tersebut, Cipung turut mendoakan agar Zize segera hamil dan dikaruniai anak.

"Semoga cepat dapat momongan," tutupnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
