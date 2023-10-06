Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Diduga Sudah Hamil Anak Pratama Arhan, Barang Ini Jadi Bukti

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |11:12 WIB
Azizah Salsha Diduga Sudah Hamil Anak Pratama Arhan, Barang Ini Jadi Bukti
Azizah Salsha diduga hamil (Foto: Instagram/azizahsalsha_)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha diisukan tengah hamil, usai resmi menikah pada 20 Agustus lalu. Dugaan bahwa istri pesepakbola Pratama Arhan itu hamil, pertama kali mencuat lewat foto yang diunggah oleh selebgram Vicky Alaydrus di Instagram Story.

Dalam foto tersebut, perempuan yang akrab disapa Zize itu terlihat tengah menyandarkan badannya ke sofa sambil dipeluk oleh sang ibu. Sedangkan ayahnya tampak duduk disamping mereka dan memperhatikan putrinya yang dipeluk.

Akan tetapi, mata netizen justru terfokus pada bungkusan kertas yang didominasi dengan warna kuning. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa bungkusan yang terletak di dekat paha ayah Zize adalah sebuah alat untuk mengecek kehamilan.

"Min, coba lihat foto Azizah yang dipeluk umi terus ada abinya. Nah, di sebelah abi itu ada testpack," kata akun @akumenol di TikTok.

Azizah Salsha

Lantaran penasaran dengan komentar tersebut, akun TikTok @prettiest2008 pun mencoba mencari tahu. Bahkan mengunggah foto bungkus test pack yang mirip dengan milik Zize.

"Mirip gak sih?" tanya akun @prettiest2008.

Halaman:
1 2
