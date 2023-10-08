Ternyata, Ini Alasan Naruto Dibenci saat Kecil

JAKARTA - Naruto sempat dibenci saat kecil. Hal itu dipicu keberadaan hewan bernama Kyubi yang tersegel dalam tubuhnya bisa bangkit sewaktu-waktu dan kembali menyerang Desa Konoha dan melukai warga.

Tak hanya warga, Naruto juga pernah dibenci rekan satu tim-nya. Sebut saja Sasuke yang menganggap Naruto sebagai ninja bodoh dan tidak berguna. Sementara Sakura menilai dia sebagai pengganggu yang selalu menggagalkan rencananya berduaan dengan Sasuke.

Meski begitu, tetap ada karakter yang tidak membenci Naruto. Dia adalah ninja asal Klan Hyuga bernama Hinata. Menariknya lagi, perempuan ini akan menjadi istri Naruto yang memberikan dia dua anak: Boruto dan Himawari.

Shueisha pertama kali menerbitkan manga Naruto Jepang pada 1999 dalam edisi ke-43 majalah Shonen Jump. Sejak itu, Naruto telah menghasilkan 72 volume dan terjual lebih dari 250 juta kopi.

Sedangkan animenya diproduksi oleh Studio Pierrot dan Aniplex, yang tayang di Animax, pada 3 Oktober 2002.

Pada 23 Maret 2017, seluruh series anime baik Naruto dan Naruto Shippuden akhirnya berakhir, setelah lebih dari satu dekade mengudara. Namun, fans bisa melihat kembalinya sosok Naruto pada manga dan anime berjudul Boruto.