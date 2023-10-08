Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Haru, Bunga Citra Lestari Hadirkan Ashraf Sinclair di Circus Concerto

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:01 WIB
Haru, Bunga Citra Lestari Hadirkan Ashraf Sinclair di Circus Concerto
Bunga Citra Lestari hadirkan Ashraf Sinclair (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) sukses membuat haru para penonton sesi satu di konser bertajuk Circus Concerto - Music, Attraction, Illusion - Featuring Blossom BCL, yang digelar di JIExpo Convention Center & Theatre pada Minggu (8/10/2023).

Dalam konser tersebut, Unge begitu sapaan akrabnya membuka penampilannya dengan lagu Cinta Pertama (Sunny).

BCL tampil begitu anggun dengan balutan dress berwarna silver dengan belahan samping di atas paha.

Haru, Bunga Citra Lestari Hadirkan Ashraf Sinclair di Circus Concerto

Setelah membawakan beberapa karyanya yang ceria, centil. Barulah BCL tampil membawakan lagu Love Story yang dibuat setelah meninggalnya yang suami, Ashraf Sinclair.

Di konser kali ini, BCL mengajak ilusi Ashraf Sinclair di lagu berbahasa Inggris tersebut.

Terlihat beberapa kali foto Ashraf yang mengenakan setelan jas hitam muncul berbarengan dengan ilusi kupu-kupu mengiringi BCL bernyanyi.

"Untuk saya pandemi kemarin terasa berat tepat sebelum pandemi terjadi, saya kehilangan the love of my life," ucap Bunga Citra Lestari dengan suara bergetar setelah menyanyikan lagu Love Story.

Lewat konser ini, penyanyi 40 tahun itu ingin berbagi kisah kehilangannya, namun bukan untuk bersedih.

Melainkan membuat momen-momen bahagia yang mungkin bisa menjadi sebuah harapan bagi para pendengarnya.

"Dan di momen ini saya ingin bisa berbagi cerita sebuah persembahan saya untuk almarhum suami saya, berbagi cerita bukan untuk bersedih, untuk mungkin memberikan sebuah harapan atau mungkin inspirasi untuk orang yang merasakan," jelas Bunga Citra Lestari.

