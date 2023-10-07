Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Korban Kamera Wartawan, Caren Delano: Kalau Lagi Wawancara Jangan Dekat Banget Dong!

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |02:30 WIB
Jadi Korban Kamera Wartawan, Caren Delano: Kalau Lagi Wawancara Jangan Dekat Banget Dong!
Caren Delano jadi korban kamera wartawan (Foto: Instagram/carendelano)
JAKARTA - Caren Delano baru-baru ini menjadi korban kamera wartawan. Wajahnya yang tak semulus di sosial media, membuat presenter sekaligus desainer itu ramai diejek oleh netizen.

Sadar akan hal itu, Caren Delano meminta wartawan menjaga jarak saat melakukan wawancara dengan artis. Mengingat, posisi kamera milik wartawan bisa dikatakan cukup dekat dengan wajah narasumber.

"Jadinya heboh viral lagi yang lain, makanya teman-teman wartawan kalau lagi wawancara kami artis, jangan dekat banget dong. Masa handphone di sini (di depan muka) agak jarak dikit tapi nggak apa-apa," ujar Caren Delano saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Caren sendiri mengaku bahwa dirinya sangat menyayangkan komentar netizen yang terlalu pedas saat berkomentar ketika melihat wajahnya di kamera wartawan. Kendati begitu, ia tampak memaklumi hal tersebut, lantaran apa yang diungkapkan mereka merupakan respons atas kemunculan video viral tersebut.

Caren Delano

Halaman:
1 2
