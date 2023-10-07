Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Tahun Menikah, Ariana Grande dan Dalton Gomez Resmi Cerai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:30 WIB
2 Tahun Menikah, Ariana Grande dan Dalton Gomez Resmi Cerai
Ariana Grande dan Dalton Gomez resmi cerai (Foto: Instagram/arianagrande)
A
A
A

LOS ANGELESAriana Grande dan Dalton Gomez resmi bercerai usai dua tahun menikah. Pernikahan mereka bahkan telah diputus cerai lewat putusan pengadilan usai mengajukan gugatan cerai bulan lalu.

Dalam catatan pengadilan, perceraian mereka diputuskan terjadi pada hari Jumat, 6 Oktober 2023 waktu setempat.

Dilansir PageSix, salah satu orang terdekat mereka mengonfirmasi bahwa keputusan cerai ini memang diinginkan oleh keduanya, sehingga proses perpisahan mereka pun berjalan dengan mudah. Bahkan sumber lain pun menyebut jika keduanya saling menghormati satu sama lain sehingga proses perceraian tidak menimbulkan kerusuhan.

"Ariana dan Dalton benar-benar ingin menjaga masing-masing melalui semua ini dan membuatnya semudah mungkin satu sama lain - itulah sebabnya mereka benar-benar mengambil tindakan, waktu mereka dengan segalanya," ujar orang terdekat tersebut dilansir dari PageSix, Sabtu (7/10/2023).

Terkait perpisahan, Gomez dan Grande sempat mengajukan perjanjian ke Pengadilan Tinggi Los Angeles. Keduanya bahkan sepakat untuk menjalani gaya hidup yang aman setelah mereka berpisah.

Ariana Grande dan Dalton Gomez

Dalam pengajuannya, penyanyi 30 tahun itu meminta agar perjanjian pranikah mereka dihormati. Namun, rincian dari perjanjian pra nikah mereka tidak pernah diungkapkan.

Halaman:
1 2
