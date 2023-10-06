Muzdalifah Sempat Raih Omzet Rp1 Miliar, Sedih Kini TikTok Shop Ditutup

JAKARTA - Artis Muzdalifah menanggapi terkait layanan TikTok Shop yang telah resmi ditutup pemerintah sejak 4 Oktober lalu. Tak bisa dipungkiri jika Muzdalifah ikut sedih dengan keputusan ini.

"Ya pasti sedih lah, nggak masuk di akal, sedih aja sedih. Mudah-mudahan aja yang terbaik," kata Muzdalifah di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023).

Kendati begitu, mantan istri King Nassar ini berusaha berpikir positif. Ia percaya bahwa saat ini pemerintah tengah mengatur kembali regulasi TikTok.

"Mudah-mudahan TikTok kebuka lagi, mudah-mudahan pemerintah itu lagi mengatur gimana caranya baiknya TikTok ini di Indonesia," jelas Muzdalifah.

Pasalnya, TikTok Shop sungguh berjasa bagi produk jualannya. Sebab ia pernah mendapatkan omzet Rp1 miliar saat jualan di TikTok Shop.

"Aku live (pernah dapet) Rp1 miliar, ada itu omzetnya dapat untungnya dikit, yang penting lancar," ungkap Muzdalifah.

