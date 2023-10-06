Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denise Chariesta Resah Pikirkan Gaji Karyawan Imbas Penutupan TikTok Shop

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |17:00 WIB
Denise Chariesta Resah Pikirkan Gaji Karyawan Imbas Penutupan TikTok Shop
Denise Chariesta resah pikirkan gaji karyawan imbas penutupan TikTok Shop. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Selebgram Denise Chariesta sebagai pengusaha terkena imbas atas keputusan pemerintah resmi menutup TikTok Shop pada 4 Oktober lalu. Hal ini diketahui dari unggahan Instagramnya.

Platform TikTok Shop dinilai efektif menjual barang dagangnya seperti bunga hingga pakaian. Setelah ditutup, Denise jadi harus memutar otak untuk membayar gaji para karyawannya.

"Guys, sedih banget. Hari ini hari terakhir aku live di Tiktok Shop. Gimana ya aku bisa bayar gaji-gaji karyawan aku?,"ungkap Denise Chariesta dikutip pada Jumat (6/10/2023).

Apalagi, kondisi Denise Chariesta saat ini tengah hamil tua sehingga memerlukan biaya tambahan untuk persiapan lahiran nanti. 

Keputusan pemerintah menutup TikTok Shop disinyalir karena platform itu membuat UMKM di Tanah Air tidak berkembang. Dasar itu membuat pemerintah melarang social commerce atau media sosial yang merangkap sebagai e-commerce.

