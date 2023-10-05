Fenomena Cuaca Panas Terik, Fuji Utami Tetap Produktif di Rumah

JAKARTA - Fuji Utami turut merasakan fenomena cuaca panas terik yang belakangan melanda Jakarta dan sekitarnya. Di tengah kondisi ini, adik Fadly Faisal ini memilih berdiam diri di rumah.

Namun, bukan berarti dirinya tidak produktif. Sebagai seorang kreator konten, Fuji dapat bekerja di mana saja, termasuk di dalam rumah. Jadi, saat cuaca sedang panas seperti sekarang Fuji memilih membuat konten di rumah daripada harus panas-panasan di luar rumah.

"Bikin konten, entah itu YouTube, TikTok, apapun itu di rumah," kata Fuji An saat ditemui di Senayan Park, Jakarta, belum lama ini.

Melihat dari akun media sosial Instagram atau TikToknya, konten yang dibuat Fuji di dalam rumah sangat beragam. Ia kerap membuat konten video sesuai dengan tren yang sedang berjalan maupun membuat konten untuk endorse.

Di samping membuat konten, Fuji mengaku jika dirinya gemar sekali mengedit video. Jadi, ketika sedang di rumah, dirinya senang sekali untuk mengedit video untuk kontennya.

"Aku tuh suka ngedit. Aku tuh bisa ngabisin waktu buat ngedit tuh tiga jam empat jam," ucap Fuji.

Walaupun mengedit video merupakan salah satu bagian dari pekerjaannya, namun Fuji mengaku mengedit video adalah hobinya. dengan begitu dirinya tidak merasa lelah walaupun harus mengedit video dalam jangka waktu yang cukup lama.