Aurel Hermansyah Akui Pernah Diganggu Mantan Pacar Atta Halilintar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |02:30 WIB
Aurel Hermansyah pernah diganggu mantan pacar Atta Halilintar (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah mengungkapkan bahwa suaminya, Atta Halilintar, dahulu merupakan seorang playboy. Hal tersebut diungkapkan ketika menjadi bintang tamu dalam podcast milik Olla Ramlan.

"Dengar-dengar Atta dulunya playboy nggak sih?," tanya Olla Ramlan kepada Aurel Hermansyah dikutip dari akun YouTube The Ramlans.

Mendengar pertanyaan Olla, Aurel pun tampak gugup saat menjawabnya. Pasalnya Atta bukanlah playboy seperti sering bergonta-ganti pacar. Melainkan dekat dengan beberapa perempuan sebelum sah menjadi suami dari Aurel.

"Sebenarnya dia (Atta) mungkin bukan playboy, dia sebenarnya senang aja, mungkin dia pengen kenalan dengan ini kenalan sama itu," jelas Aurel.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar

