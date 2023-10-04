Aurel Hermansyah Akui Pernah Diganggu Mantan Pacar Atta Halilintar

JAKARTA - Aurel Hermansyah mengungkapkan bahwa suaminya, Atta Halilintar, dahulu merupakan seorang playboy. Hal tersebut diungkapkan ketika menjadi bintang tamu dalam podcast milik Olla Ramlan.

"Dengar-dengar Atta dulunya playboy nggak sih?," tanya Olla Ramlan kepada Aurel Hermansyah dikutip dari akun YouTube The Ramlans.

Mendengar pertanyaan Olla, Aurel pun tampak gugup saat menjawabnya. Pasalnya Atta bukanlah playboy seperti sering bergonta-ganti pacar. Melainkan dekat dengan beberapa perempuan sebelum sah menjadi suami dari Aurel.

"Sebenarnya dia (Atta) mungkin bukan playboy, dia sebenarnya senang aja, mungkin dia pengen kenalan dengan ini kenalan sama itu," jelas Aurel.