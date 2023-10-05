Bawa Aaliyah Massaid Kumpul di Cinere, Thariq Halilintar Didoakan Susul Atta-Aurel

JAKARTA - Anak keempat Gen Halilintar, Thariq Halilintar, masih menjadi sorotan usai hubungan asmaranya dengan Fuji kandas. Pasalnya kali ini, adik dari Atta Halilintar itu santer dikabarkan dekat dengan Aaliyah Massaid yang merupakan putri dari diva Indonesia, Reza Artamevia.

Meski pada awalnya mereka sempat ragu menunjukkan kedekatan, belakangan Thariq kerap kali terlihat tampil bersama Aaliyah. Bahkan mereka perlahan-lahan juga sudah saling mengenal keluarga satu sama lain.

Baru-baru ini, Aaliyah terlihat ikut dengan Thariq berkunjung ke kediaman Anang Hermansyah dan Ashanty di kawasan Cinere. Bahkan dalam video yang diunggah di akun YouTube, keduanya terlihat datang bersama

Dalam video, Thariq terlihat menggunakan kaos berwarna putih, sedangkan Aaliyah tampak mengenakan setelan panjang berwarna biru. Kehadiran keduanya bahkan disambut baik oleh Anang dan Ashanty sebagai tuan rumah.