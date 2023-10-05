Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kenapa Taylor Swift Banyak Penggemar?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:00 WIB
Kenapa Taylor Swift Banyak Penggemar?
Kenapa Taylor Swift banyak penggemar. (Foto: Instagram/@taylorswift)
A
A
A

KENAPA Taylor Swift Banyak Penggemar menjadi pertanyaan. Mengingat penyanyi yang debut pada usia 18 tahun itu kini memiliki penggemar setia di seluruh dunia.

Melansir Evening Standard, Kamis (5/10/2023), Taylor Swift memiliki banyak penggemar karena kemampuannya menyampaikan emosi dan menciptakan lagu yang menggambarkan perasaan penggemarnya.

Lirik di dalam lagunya menggambarkan perasaan universal seperti cinta, patah hati, dan penemuan diri. Lagu milik Taylor Swift dapat membuat pendengarnya merasa terhubung dan memahami apa yang Taylor sampaikan melalui musiknya.

Penyanyi berusia 33 tahun ini juga tidak takut untuk berpindah dari genre musik country dan menjelajahi dunia musik pop. Ia terus mengeksplorasi berbagai genre musik dan bereksperimen dengan suaranya, yang membuatnya berbeda dari yang lain.

Sementara, beberapa sumber mengatakan bahwa sifat rendah hati Taylor Swift telah memenangkan hati penggemar di seluruh dunia. Karakter yang mudah didekati ini telah membentuk ikatan emosional kuat antara Taylor dan para penggemarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174934/taylor_swift_dan_travis_kelce-a3oM_large.jpg
Taylor Swift Bantah Bakal Pensiun Bermusik setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/33/3165939/taylor_swift_dan_travis_kelce-2Rsm_large.jpg
Taylor Swift Tunangan, Donald Trump Beri Ucapan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165701/taylor_swift_dan_travis_kelce-UXYJ_large.jpg
Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Bertunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/33/3145418/taylor_swift-lQ6q_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Taylor Swift, Musisi dengan Pendapatan Tur Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/33/3095555/taylor_swift-3Ien_large.jpg
Taylor Swift Jadi Artis Paling Berprestasi di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094637/taylor_swift-nEB6_large.jpg
Konser Sukses Besar, Taylor Swift Beri Bonus Rp3 Triliun untuk Kru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement