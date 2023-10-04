Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Indonesia Punya Anak Pengidap Autisme

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |22:00 WIB
6 Artis Indonesia Punya Anak Pengidap Autisme
Artis Indonesia yang punya anak pengidap autisme. (Foto: Anji/Instagram/@duniamanji)
A
A
A

JAKARTA - Anak adalah anugerah titipan dari Tuhan untuk setiap pasangan suami-istri. Biasanya, memiliki buah hati adalah hal yang selalu dinantikan untuk menambah kehangatan keluarga.

Beberapa artis Indonesia ini diberi anugerah anak yang spesial yaitu autisme. Meski demikian, mereka tetap memberikan kasih sayang yang utuh tanpa membeda-bedakan karena kondisinya yang berbeda.

Berikut ini Okezone rangkum 5 artis Indonesia yang punya anak pengidap autisme, dirangkum dari berbagai sumber pada Rabu (4/10/2023).

1. Young Lex


Young Lex dan Eriska Nakesya dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Zaenab Alezander. Sekilas, gadis kecil itu tampak seperti anak-anak lainnya.

Namun, dokter menyebut Zaenab memiliki ciri-ciri autisme ketika usianya 20 bulan. Memang, Young Lex dan Eriska sudah memperhatikan perkembangan sang anak yang mengalami keterlambatan berbicara.

 BACA JUGA:

2. Ferdy Hasan


Presenter Ferdy Hasan juga memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Putra keduanya, Fasha Jamel Antwan mengidap autisme.

Melalui unggahan Instagramnya, Ferdy pernah bercerita bahwa sang anak mengalami perundungan saat memasuki usia remaja. Hal itu jadi menyebabkan Fasha berubah jadi anak yang murung.

Halaman:
1 2
