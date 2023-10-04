Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Transpuan, Asha Smara Darra Sempat Konflik dengan sang Ibu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |23:00 WIB
Jadi Transpuan, Asha Smara Darra Sempat Konflik dengan sang Ibu
Asha Smara Darra atau Oscar Lawalata. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perancang busana Oscar Lawalata kini mengubah namanya menjadi Asha Smara Darra. Sebelum mencapai titik ini, ia pernah mengalami getirnya berkonflik dengan sang ibu, Reggy Lawalata.

Bukan hal yang mudah untuk meluluhkan hati sang ibu soal pilihannya menjadi transpuan. Terlahir sebagai laki-laki, namun jiwanya seperti perempuan.

"Pastinya ada konflik, pengenalan Asha tidak pada umumnya. Pasti ada, betul persamaan dan perbedaan (Asha dan Oscar)," ungkap Asha Smara Darra saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kendati begitu, Asha bersyukur jika sang ibu memiliki pemikiran terbuka. Sehingga perlahan mengizinkannya mengubah kodratnya sebagai laki-laki menjadi seorang perempuan.

"Ibu saya orangtua tunggal yang cukup keras membesarkan saya dengan sebuah rasa keberanian menunjukkan sebuah kebenaran dan kejujuran diri itu di atas segalanya," terang Asha Smara.

Halaman:
1 2
