Rizal Djibran Tak Minta Maaf, Mantan Istri Tolak Upaya Damai

JAKARTA - Mantan Istri Rizal Djibran, Maesarah Nurzaka atau Sarah tak mau buka pintu damai dengan mantan suaminya yang dilaporkan atas dugaan KDRT.

Keputusan menolak upaya damai ini karena sikap Rizal Djibran yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik kepadanya dan keluarga. Oleh karena itu, ia menginginkan perkara ini terus diusut secara tuntas.

"Ya dia nggak minta maaf sama saya, sama keluarga saya. Jadi ya, saya kekeuh mau ngelanjutin ini sampai dia jera dapat hukuman,"kata Sarah saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (3/10/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Tris Haryanto selaku kuasa hukum Sarah menegaskan, pihaknya tidak ingin menempuh restorative justice. Untuk memperkuat langkah itu, ia dan kliennya menyerahkan surat penolakan kepada penyidik Polda Metro Jaya.

"Intinya di sini perihal keberatan mediasi ya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi dan ini telah ditandatangani Sarah,"ucap Tris Haryanto.

"Jadi bukan lawyernya mengada-ada. Saya perlihatkan langsung sebagai bukti bahwa surat ini sebagai bentuk penolakan Sarah, terkait adanya restoratve justice atau mediasi dengan Rizal Djibran," tambahnya.