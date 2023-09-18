Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deretan Artis yang Kerap Berjualan Secara Live di TikTok

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:35 WIB
Deretan Artis yang Kerap Berjualan Secara Live di TikTok
Artis yang live TikTok untuk jualan (Foto: Instagram/ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis diketahui kerap berjualan secara Live di TikTok. Sayangnya, baru-baru ini Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menolak jika akun sosial media tersebut menjalankan bisnis media sosial sekaligus e-commerce secara bersamaan.

Hal tersebut jelas membuat beberapa artis ikut angkat bicara terkait keputusan tersebut. Salah satunya Ruben Onsu yang belakangan sempat dikritik lantaran membuat dangan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sepi.

"Saya tidak pernah merugikan orang lain, justru saya memberikan afiliator-afiliator ibaratnya semua yang punya produk kita bantu pasarin,” ujar Ruben saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).

Lantas, siapa sajakah artis yang kerap berjualan secara live melalui TikTok? Berikut ulasannya..

1. Ruben Onsu

Ruben Onsu 

Artis Ruben Onsu diketahui kerap muncul di akun TikTok. Tak hanya membuat video bersama keluarga, ia juga sering melakukan live untuk berjualan.

2. Lesti Kejora dan Rizky Billar

Lesti Kejora dan Rizky Billar 

Memiliki cukup banyak penggemar membuat Lesti Kejora dan Rizky Billar tak pernah sepi penonton saat berjualan secara live. Bahkan pasangan ini dikenal cukup pandai menjajakan barang dagangannya.

3. Aurel Hermansyah

Aurel Hermansyah 

Dikenal sebagai salah satu artis yang berkecukupan, Aurel Hermansyah juga kerap berjualan melalui TikTok shop. Meski dalam kondisi hamil besar, istri Atta Halilintar ini tetap bersemangat untuk meraup pundi-pundi rupiah dengan menjual berbagai macam produk.

Halaman:
1 2 3
