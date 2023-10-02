Penyebar Video Syur Mirip Rebecca Klopper Diciduk Polisi, Fuji Beri Dukungan

Fuji beri semangat untuk Rebecca Klopper yang masih berjibaku dengan kasus video syur. (Foto: Instagram/@fuji_an)

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji bereaksi terhadap kabar tertangkapnya pelaku penyebaran video syur Rebecca Klopper. Dia terlihat memberi dukungan kepada mantan kekasih kakaknya tersebut.

Interaksi Fuji dan Rebecca itu diunggah aktris Bukan Cinderella tersebut lewat Insta Story miliknya, pada 1 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, dia mengunggah tangkapan layar Threads Rebecca.

"Semangat Becca," tulis Fuji menangapi unggahan tersebut. Komentar mantan kekasih Thariq Halilintar itu dibalas Rebecca dengan ucapan terima kasih.

Dalam Threads tersebut, Rebecca Klopper menyatakan, pelaku penyebar video syur mirip dirinya sudah ditangkap pihak kepolisian. "Orangnya sudah dapat dan sedang ditangani pihak berwajib. Jadi itu di luar kendalaku," tuturnya menambahkan.

Perempuan berdarah Australia-Indonesia itu berharap, pelaku penyebaran video tak senonoh itu mendapatkan ganjaran setimpal. "Doain ya semoga orang jahat itu dapat balasan yang sesuai," ungkapnya lagi.

Video syur berdurasi 47 menit mirip Rebecca Klopper pertama kali tersebar di media sosial pada 22 Mei 2023. Tak lama, ada video serupa berdurasi masing-masing 11 menit dan 4 menit.

Imbas video syur tersebut, hubungan asmara Rebecca Klopper dan Fadly Faisal dikabarkan tak diresteui Haji Faisal. Meski belum mengumumkan putus, namun mereka dikabarkan sudah mengakhiri hubungan tersebut.*

