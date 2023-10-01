Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tersandung Kasus Video Syur, Syifa Hadju Doakan Rebecca Klopper di Depan Ka'bah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:30 WIB
Tersandung Kasus Video Syur, Syifa Hadju Doakan Rebecca Klopper di Depan Ka'bah
Syifa Hadju doakan Rebecca Klopper di depan Ka'bah. (Foto: Instagram/@syifahadju)
JAKARTA - Rebecca Klopper belum lama ini mengungkap fakta pertemanan dirinya dengan Syifa Hadju. Becca mengungkap Syifa merupakan salah satu sahabat yang tulus padanya.

Hal itu dibagikan Becca di Insta Story. Ia mengatakan kekasih Rizky Nazar itu pernah mendoakan dirinya di depan Ka’bah saat Syifa pergi melaksanakan ibadah Umrah.

“Aku habis doain kamu di depan Ka’bah. Sedih sekali entah kenapa keinget Becca,” tulis Syifa pada pesan singkat yang dikirim pada Becca, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (1/10/2023).

Becca mengenang kebaikan yang pernah dilakukan sahabatnya ini. Ia bahagia bisa memiliki sosok Syifa Hadju sebagai sahabatnya.

