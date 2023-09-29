Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Sepi Job, Fuji Malah Pamer Honor Ratusan Juta

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:38 WIB
Bantah Sepi Job, Fuji Malah Pamer Honor Ratusan Juta
Fuji pamer honor ratusan juta (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji membantah kabar soal dirinya kini tengah sepi job. Hal itu dikarenakan mantan kekasih Thariq Halilintar ini jarang berjualan maupun endorse di media sosial pribadinya.

"Kalau sepi nggak ada dong. Aku lebih ke capek deh," kata Fuji dalam program FYP dikutip Jumat (29/9/2023).

Kemudian Fuji turut membenarkan sebuah pemberitaan yang menyebut jika ia pernah menerima tarif endorse hingga mencapai tiga digit, alias ratusan juta rupiah.

Bantah Sepi Job, Fuji Malah Pamer Honor Ratusan Juta

"Amin. Kalau itu pernah, tapi nggak setiap hari. Kan ada brand besar terus ada UMKM. Jadi nggak semuanya bayarannya segitu," jelas Fuji.

Begitu juga ketika menjadi seorang brand ambassador, adik ipar almarhum Vanessa Angel itu mengaku pernah menerima bayaran ratusan juta rupiah untuk satu job.

"Kalau paling besar itu brand ambassador. Itu tiga digit lah," ungkap Fuji.

Lagi-lagi Fuji tampaknya tidak terima jika disebut sepi job. Menurutnya kata 'sepi' itu berarti tidak ada sama sekali job yang masuk kepadanya.

"Enggak, itu bukan masalah sepi atau nggak. Aku lebih ke capek aja," imbuh Fuji.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement