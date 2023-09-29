Bantah Sepi Job, Fuji Malah Pamer Honor Ratusan Juta

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji membantah kabar soal dirinya kini tengah sepi job. Hal itu dikarenakan mantan kekasih Thariq Halilintar ini jarang berjualan maupun endorse di media sosial pribadinya.

"Kalau sepi nggak ada dong. Aku lebih ke capek deh," kata Fuji dalam program FYP dikutip Jumat (29/9/2023).

Kemudian Fuji turut membenarkan sebuah pemberitaan yang menyebut jika ia pernah menerima tarif endorse hingga mencapai tiga digit, alias ratusan juta rupiah.

"Amin. Kalau itu pernah, tapi nggak setiap hari. Kan ada brand besar terus ada UMKM. Jadi nggak semuanya bayarannya segitu," jelas Fuji.

Begitu juga ketika menjadi seorang brand ambassador, adik ipar almarhum Vanessa Angel itu mengaku pernah menerima bayaran ratusan juta rupiah untuk satu job.

"Kalau paling besar itu brand ambassador. Itu tiga digit lah," ungkap Fuji.

Lagi-lagi Fuji tampaknya tidak terima jika disebut sepi job. Menurutnya kata 'sepi' itu berarti tidak ada sama sekali job yang masuk kepadanya.

"Enggak, itu bukan masalah sepi atau nggak. Aku lebih ke capek aja," imbuh Fuji.

