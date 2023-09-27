Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pedangdut Ira Swara Dukung sang Putri yang Ingin Ikuti Jejaknya di Dunia Hiburan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |04:30 WIB
Pedangdut Ira Swara Dukung sang Putri yang Ingin Ikuti Jejaknya di Dunia Hiburan
Ira Swara dukung sang putri ikuti jejaknya di dunia hiburan. (Foto: Instagram/@yuniasyahrie)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Ira Swara mendukung penuh keinginan anak sulungnya, Yunia Syahrie, untuk menapaki dunia hiburan seperti sang ibu. Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah mantap mengungkapkan minatnya di bidang musik.

"Dia ngomong mau ke dunia entertain itu pas kenaikan mau ke kelas 3 SMA," ujar Ira kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ira Swara yang merasa bakat bernyanyinya berasal dari cara otodidak akhirnya memutuskan untuk mengirimkan Nia belajar vokal. Kini, dara 22 tahun itu lebih minat dengan genre musik pop.

Bahkan, saking cintanya dengan dunia musik, putri Ira Swara itu sampai memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan minatnya. Memang, sang putri sejak dulu juga gemar dengan musik K-pop seperti kebanyakan remaja perempuan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
