Kocak Banget, Begini Aksi Member RIIZE Main Games di Panggung ITA 2023

JAKARTA - Boyband asal Korea Selatan RIIZE mengisi acara Indonesian Television Awards 2023 yang tayang di RCTI pada 25 September 2023.

Boyband yang beranggotakan Eunseok, Wonbin, Anton, Sohee, Seunghan, Seungchan, dan juga Shotaro itu rupanya tidak hanya memberikan penampilan aksi panggung yang memukau, tetapi juga bersedia mengikuti beberapa games yang diberikan oleh para host.

Member RIIZE dibagi menjadi dua kelompok dan tiap membernya diminta membuat gambar televisi secara estafet pada kertas yang ditempel di bagian punggung. Tiap orang ternyata tak tahu bahwa gambar yang dimaksud adalah televisi.

BACA JUGA: Raffi Ahmad Jadi Artis Televisi Terpopuler di Indonesian Television Awards 2023

“Kita liatin orang pertama sama orang terakhir aja,” kata Indra Herlambang di panggung Indonesian Televisi Awards.

Mengejutkan, ternyata pada orang pertama dan terakhir yang menggambar memiliki kesamaan. Sehingga dapat dikatakan tim pertama berhasil melakukan game tersebut.

“Iya ini tadi gambar televisi, ini ada orang, orang-orangnya adalah kalian,” ucap Raffi Ahmad sambil menunjuk ke arah penonton.

Hal yang sama dilakukan dengan tim kedua, mereka berhasil menggambar sebuah gitar. Sehingga pada akhir sesi game mereka menyampaikan bahwa akan memberikan penampilannya kembali.

BACA JUGA: Salma Idol Raih Penghargaan Pendatang Baru Terpopuler Indonesian Television Awards 2023

(ltb)