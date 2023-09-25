Berikan Efek Jera, Fuji Ingin Eks Manajer Dipenjara

JAKARTA - Fujianti Utami atau akrab disapa Fuji merasa dirugikan hingga miliaran rupiah oleh mantan manajernya. Mantan manajernya diduga telah melakukan penggelapan uang.

Kuasa hukum Fuji Utami, Sandy Arifin menegaskan, pihaknya tidak memberi ampunan untuk mantan manajer kliennya tersebut.

Sebab, sebelum membawa perkara itu kejalur hukum, pihaknya telah melayangkan somasi. Sayangnya tidak adanya itikad baik dari mantan manajer kliennya.

"Kami fokus di pidananya dan kalau masalah pengembalian, nanti di luar dari kasus yang sedang kami jalani,"kata Sandy Arifin di saat ditemui Polres Metro Jakarta Barat, Senin (25/9/2023).

Sebelum melaporkan mantan manajernya itu, Fuji sempat melakukan komunikasi. Lagi-lagi, mantan manajer kliennya dinilai tidak memberikan respon apapun terkait somasi yang dilayangkan.

"Dulu sih sering (komunikasi), cuma nggak ada iktikad baik. Nggak diblokir ya gitu, pokoknya nggak dibalas," jelas Fuji.