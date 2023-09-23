Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ajak Mahasiswa dan Komunitas Perfilman Lihat Proses Syuting, Angela Tanoesoedibjo Taruh Harapan Ini

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |17:50 WIB
Ajak Mahasiswa dan Komunitas Perfilman Lihat Proses Syuting, Angela Tanoesoedibjo Taruh Harapan Ini
Angela Tanoesoedibjo ajak mahasiswa dan komunitas film melihat jalannya proses syuting (Foto: MNC Media)




SURABAYA - Angela Tanoesoedibjo berkesempatan untuk mengajak mahasiswa dan komunitas perfilman di Surabaya, Jawa Timur untuk secara langsung melihat bagaimana proses syuting dari reality show. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) tersebut bahkan mengajak mereka untuk melihat bagaimana para kru di lapangan mengeksekusi jalannya program Bedah Rumah garapan Asia Media Productions.

Saat diajak untuk menyaksikan secara langsung proses syuting, Angela mengatakan bahwa para peserta sangat antusias. Bahkan ia menilai jika hal tersebut dapat menjadi ruang berbagi ilmu dan pengetahuan atau transfer knowledge antara pegiat media dengan para mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan komunitas Asosiasi Perfilman Surabaya.

Lewat kegiatan itu, Angela juga menaruh harapan agar program tersebut bisa jadi inspirasi hingga memahami secara teknis lapangan sehingga berharga untuk mereka di kemudian hari ketika mereka bekerja.

Angela Tanoesoedibjo

"Harapannya ketika mereka melihat proses ini, pertama terinspirasi, karena program ini sangat baik. Yang kedua adalah mereka memahami secara teknis dan proses di lapangan sehingga berharga untuk mereka di kemudian hari ketika mereka bekerja," ujar Angela usai memberikan materi pada "Workshop Syuting Reality Show", di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 22 September 2023.

Sementara itu Direktur Produksi Asia Media Productions, Marissa Fissa Tara menjelaskan, bahwa ada cara tersendiri dalam memilih rumah yang akan dibedah.

Kemudian pada mulanya tim produksi melakukan riset mengenai profil rumah dan keluarga terlebih dahulu, apakah sesuai dengan kriteria dan target yang diinginkan. Supaya program ini juga tepat sasaran.

"Kami juga melakukan house tour bersama teman-teman mahasiswa. Dimana mereka melihat sendiri rumahnya dan apa yang perlu kita bantu," ujar Marissa.

