HOME CELEBRITY MUSIK

Bintang di Surga, Album Peterpan dengan Penjualan Tertinggi

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |06:30 WIB
Bintang di Surga, Album Peterpan dengan Penjualan Tertinggi
Album Peterpan dengan penjualan tertinggi. (Foto: Instagram/@noah_site)
A
A
A

JAKARTA - Deretan album Peterpan dengan penjualan tertinggi menjadi saksi betapa populernya grup band asal Bandung ini di era 2000-an. Kala itu, Ariel, Andhika, Indra, Lukman, Uki, dan Reza mampu memberi warna baru dalam industri musik nasional. 

Dalam perjalanannya, satu per satu personel Peterpan hengkang hingga bertransformasi menjadi NOAH, pada 2012. Pada akhirnya, personel NOAH hanya menyisakan Ariel dan Lukman ditambah David yang bergabung pada 2006. 

Namun sepanjang 12 tahun eksistensinya, Peterpan sukses melahirkan deretan album hits yang dicintai masyarakat. Namun, ‘Bintang di Surga’ tercatat sebagai album dengan penjualan tertinggi milik band tersebut. 

Album kedua Peterpan ini dirilis Musica Studios, pada 2004. Di dalamnya terdapat 10 lagu dengan single populer Ada Apa Denganmu? Berkat single itu pula penjualan album ‘Bintang di Surga’ bisa mencapai 3 juta kopi 

Sekitar 2,7 juta kopi dari jumlah tersebut merupakan penjualan di dalam negeri. Sementara sisanya, disumbang oleh pasar luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
