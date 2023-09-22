Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Sebagai Pelakor, Ayu Aulia Minta Gege Fransiska Berhenti Menggiring Opini

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |21:50 WIB
Dituding Sebagai Pelakor, Ayu Aulia Minta Gege Fransiska Berhenti Menggiring Opini
Ayu Aulia dituding pelakor (Foto: Instagram/ayuaulia)official
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Gege Fransiska melabrak Ayu Aulia melalui kolom komentar di Instagram. Bukan tanpa sebab, pasalnya Gege merasa bahwa Ayu berusaha untuk merebut suaminya, Dheri Hero Rianto.

Dalam komentarnya, Gege terlihat meluapkan kekesalannya pada Ayu Aulia. Bahkan ia yang tampaknya sudah kehilangan kesabaran langsung mengatakan bahwa Ayu ada main dengan suaminya.

"Na**s, ini lon** benar-benar cari panggung. Jahat lu Ayu!! Si ayu ini ada main sama suamiku," kata Gege Fransiska di kolom komentar @rumpi_ttv.

Menanggapi masalah itu, Ayu Aulia pun tak mau ambil pusing. Namun, ia memilih untuk memberi ultimatum kepada Gege Fransiska hingga menyebut jika wanita itu lebay.

Ayu Aulia

"Jangan bikin kesedihan, play victim. Terlalu lebay," kata Ayu Aulia saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Lebih lanjut, selebgram 30 tahun itu pun meminta agar Gege tidak menggiring opini berlebihan di akun media sosial. Mengingat, tudingan-tudingan dialamatkan kepada dirinya, sangat merusak nama baiknya sebagai publik figur di Tanah Air.

"Jangan giring opini, (dengan suami Gege Fransiska) teman curhat aja," ujar Ayu Aulia.

Kendati demikian, Ayu Aulia membenarkan bahwa ia melakukan chat dengan Dheri Hero Rianto. Dalam chatnya, Dheri bercerita kalau ia memang telah bercerai dengan Gege Fransiska.

Halaman:
1 2
