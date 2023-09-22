Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kehamilan Masuk Trimester 2, Kiki Amalia Pamer Baby Bump

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:05 WIB
Kehamilan Masuk Trimester 2, Kiki Amalia Pamer Baby Bump
Kehamilan Kiki Amalia masuk trimester dua (Foto: Instagram/kikiamaliaworld)
JAKARTA - Kiki Amalia saat ini tengah mengandung calon buah hatinya yang pertama. Setelah menikah dengan Agus Nugraha pada 27 November 2022, usia kehamilan wanita 41 tahun ini diketahui telah memasuki trimester kedua.

Hal itu membuat wanita yang berprofesi sebagai disjoki ini tentunya sudah semakin sering memeriksakan kandungannya. Bahkan dalam akun Instagramnya, Kiki terlihat menunjukan baby bumpnya sambil mengenakan slim dress berukuran lebih ketat, dipadukan dengan cardigan.

Dalam sosial medianya, Kiki Amalia tak banyak menuliskan kalimat. Ia bahkan terlihat hanya menerangkan soal usia kandungannya.

"Hello 2nd trimester," tulis Kiki Amalia di akun Instagramnya, Jumat (22/9/2023).

Kiki Amalia

Kiki sendiri tampak sangat bahagia menanti kehadiran anak pertamanya. Bahkan kebahagiaan Kiki juga ikut dirasakan oleh para rekan artis yang memberikan doa untuk kelancaran kehamilan serta persalinannya nanti.

"Selamat syg aku! Bumil so Happy 4 u," kata melaney_ricardo.

