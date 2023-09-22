Vicky Prasetyo Maju Jadi Caleg DPR RI Jabar VI, HT: Semangat!

JAKARTA – Selebriti Vicky Prasetyo maju sebagai Caleg DPR RI dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) optimistis Vicky bisa turut berjuang bersama Partai Perindo.

“Semangat Mas Vicky Prasetyo, maju jadi Caleg DPR RI dari Partai Perindo di Dapil Jawa Barat VI (Kota Bekasi dan Kota Depok),” HT seraya membagikan flyer pada laman Instagram miliknya, Kamis (21/09/2023). “Berjuang bersama untuk Indonesia Sejahtera,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024. Partai Perindo memiliki nilai dan visi pergerakan merangkul anak-anak muda agar bisa produktif, solutif, modern, bersih dan berintegritas demi Indonesia maju dan sejahtera.

Partai Perindo dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo telah menyatakan dukungannya kepada Bacapres Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Selama ini dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

