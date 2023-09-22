Diam-Diam, FIFTY FIFTY Rilis Album Kompilasi

SEOUL - Girl group FIFTY FIFTY merilis album kompilasi bertajuk 'The Beginning', pada 22 September 2023, pukul 11.00 KST. Menariknya, tak ada promosi yang dipersiapkan dalam perilisan album tersebut.

Mengutip Allkpop, pada Sabtu (23/9/2023), distribusi album kompilasi FIFTY FIFTY tersebut dipegang oleh Warner Music Korea dengan manajemen ATTRAKT. Produksi album itu diurus oleh Ahn Sung Gil alias SIAHN.

Album kompilasi tersebut memiliki 11 lagu yang terdiri atas: Cupid (Twi version), Cupid (ft. Sabrina Carpenter), Cupid (Twin version), Lovin' Me, Tell Me, Higher, Log, Cupid-Sped Up version.

Jun Hong Joon, CEO ATTRAKT mengatakan, album kompilasi ini merupakan versi repackaged dari album yang dirilis FIFTY FIFTY di Amerika Serikat. Album itu seharusnya dirilis pada Mei 2023.

"Karena kontrak kerjasama dengan Warner Music Korea baru diteken pada awal Juli 2023, kami baru mengirim mengirim 156.000 kopi album itu ke Amerika Serikat, pada awal Agustus silam," ujar Jun Hong Joon.*

(SIS)