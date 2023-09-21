Andre Taulany Awasi Pergaulan Anak-Anaknya Terutama Si Bungsu Lova

JAKARTA - Andre Taulany dikenal sebagai salah seorang presenter dan juga komedian. Ia bahkan cukup dikenal sebagai sosok yang lucu saat berada di luar rumah.

Akan tetapi, hal tersebut berbeda ketika dirinya berada di rumah. Bapak tiga anak ini mengaku merupakan pribadi yang tegas, apalagi jika berurusan dengan mendidik ketiga anaknya, yaitu Ardio, Arkenzy dan putri bungsunya Arlova.

"Anak-anak gua tau kalau gua orang yang tegas, orang yang galak juga mungkin buat anak-anak gua,” kata Andre Taulany dikutip dari kanal YouTube WOY!

Saat memberi nasihat kepada anak-anaknya, pelantun Mungkinkah itu benar-benar dalam mode serius.

“Karena gua ketika menasihati mereka (anaknya), mereka nggak menganggap gua sedang berkomedi atau ngelucu, jadi emang gua serius banget,” beber Andre Taulany.

Sementara itu, menyadari bahwa anak-anaknya mulai dewasa, Andre pun selalu berusaha untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya. Terutama Lova, putri bungsunya yang dikhawatirkan akan salah dalam pergaulan jika tak selalu diawasi.