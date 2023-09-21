Go Yoon Jung Berpotensi Gabung Drama Baru Kim Seon Ho

SEOUL - Aktris Go Yoon Jung berpotensi adu akting dengan Kim Seon Ho membintangi drama baru Hong Sisters berjudul Can This Love Be Translated?. Hal itu pertama kali dipublikasikan StarNews, pada 21 September 2023.

Terkait pemberitaan tersebut, MAA selaku agensi yang menaungi sang aktris membenarkan kabar tersebut. “Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (21/9/2023).

Drama Can This Love Be Translated? berkisah tentang asmara seorang interpreter dan aktor ternama. Hubungan keduanya terbilang unik karena mereka mendefinisikan sesuatu secara bertolak belakang.

Pada 3 Juli 2023, Han So Hee sempat dikabarkan akan menjadi pemeran utama wanita dalam drama tersebut. Tak diketahui persis apakah munculnya nama Go Yoon Jung untuk menggantikan sang aktris atau ada karakter utama lain yang akan diperankannya.

BACA JUGA: Aktor One Piece Ini Bikin Heboh usai Unggah Kalimat Basmallah di Medsos

Popularitas Go Yoon Jung melambung setelah debut lewat drama He Is Psychometric, pada 2019. Dia kemudian bermain dalam beberapa drama lainnya, seperti Sweet Home, Law School, Alchemy of Souls, dan Moving.

Sebelumnya, tvN memastikan sang aktris membintangi spin-off Hospital Playlist berjudul A Life of A Resident That Will Be Wise Someday. Drama itu akan berkisah tentang keseharian para residen tahun pertama departemen Obstetri dan Ginekolog di Yulje Medical Center.*

(SIS)