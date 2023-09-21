Bikin Bangga, Amora Lemos Raih Tiga Kategori Nominasi AMI Award 2023

JAKARTA - Anak Krisdayanti, Amora Lemos menuai prestasi di belantika musik Indonesia. Lewat lagu yang berjudul Buku Mimpiku, berhasil masuk tiga nominasi AMI Award 2023.

Amora Lemos masuk lewat kategori: Artis Solo Anak-anak Terbaik, Penata Musik Lagu Anak-Anak Terbaik dan Pencipta Lagu Anak-Anak Terbaik. Amora pun tak merasakan beban menjadi anak dari Krisdayanti yang memiliki segudang prestasi.

“Dalam bermusik saya ingin bisa menjadi diri saya sendiri. Bahkan mungkin bisa lebih baik daripada mami. Tapi saya sangat mengagumi karya mami yang berjudul Cinta. Rasanya menyenangkan bisa berduet dengan mami nantinya," ujar Amora.

Buku Mimpiku yang rilis di bulan Desember 2022 lalu merupakan debut perdana Amora di industri musik tanah air, single ini dirilis oleh LULULALA sebuah sub label milik Sony Music Entertainment Indonesia yang fokus pada segmen anak-anak.

Lagu ini ditulis oleh Ifa Fachir, Kalya Islamadina, Adjani, Amira Karin dimana lagu tersebut mendapatkan nominasi untuk Pencipta Lagu Anak-Anak Terbaik. Lagu tersebut pun diproduseri oleh Ifa Fachir dan Dimas Wibisana.

Ifa Fachir sendiri adalah seorang komposer yang membawa Bunga Citra Lestari meraih AMI Awards dengan lagu Harta Berharga. Sementara Dimas Wibisana adalah orang yang berperan penting dalam meracik salah satu karya terbaik Andien di lagu Selamat Jalan Kekasihku.