Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bikin Bangga, Amora Lemos Raih Tiga Kategori Nominasi AMI Award 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |00:30 WIB
Bikin Bangga, Amora Lemos Raih Tiga Kategori Nominasi AMI Award 2023
Amora Lemos masuk AMI Awards 2023 (Foto: IG Amora)
A
A
A

JAKARTA - Anak Krisdayanti, Amora Lemos menuai prestasi di belantika musik Indonesia. Lewat lagu yang berjudul Buku Mimpiku, berhasil masuk tiga nominasi AMI Award 2023.

Amora Lemos masuk lewat kategori: Artis Solo Anak-anak Terbaik, Penata Musik Lagu Anak-Anak Terbaik dan Pencipta Lagu Anak-Anak Terbaik. Amora pun tak merasakan beban menjadi anak dari Krisdayanti yang memiliki segudang prestasi.

Bikin Bangga, Amora Lemos Raih Tiga Kategori Nominasi AMI Award 2023

“Dalam bermusik saya ingin bisa menjadi diri saya sendiri. Bahkan mungkin bisa lebih baik daripada mami. Tapi saya sangat mengagumi karya mami yang berjudul Cinta. Rasanya menyenangkan bisa berduet dengan mami nantinya," ujar Amora.

Buku Mimpiku yang rilis di bulan Desember 2022 lalu merupakan debut perdana Amora di industri musik tanah air, single ini dirilis oleh LULULALA sebuah sub label milik Sony Music Entertainment Indonesia yang fokus pada segmen anak-anak.

Lagu ini ditulis oleh Ifa Fachir, Kalya Islamadina, Adjani, Amira Karin dimana lagu tersebut mendapatkan nominasi untuk Pencipta Lagu Anak-Anak Terbaik. Lagu tersebut pun diproduseri oleh Ifa Fachir dan Dimas Wibisana.

Ifa Fachir sendiri adalah seorang komposer yang membawa Bunga Citra Lestari meraih AMI Awards dengan lagu Harta Berharga. Sementara Dimas Wibisana adalah orang yang berperan penting dalam meracik salah satu karya terbaik Andien di lagu Selamat Jalan Kekasihku.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917548/harapan-krisdayanti-untuk-perkembangan-musik-anak-SLmYWltwlf.jpg
Harapan Krisdayanti untuk Perkembangan Musik Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916963/amora-lemos-raih-ami-awards-2023-krisdayanti-bangga-JZnfG1u2xi.jpg
Amora Lemos Raih AMI Awards 2023, Krisdayanti Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/205/2910988/sal-priadi-daur-ulang-lagu-krisdayanti-jadi-versi-maskulin-laki-banget-Q79yIiq6XV.jpg
Sal Priadi Daur Ulang Lagu Krisdayanti Jadi Versi Maskulin: Laki Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/205/2910167/amora-lemos-hadirkan-nuansa-persahabatan-di-video-klip-selalu-bersama-xrASMc13op.jpeg
Amora Lemos Hadirkan Nuansa Persahabatan di Video Klip Selalu Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/205/2858845/krisdayanti-sukses-gelar-konser-bertajuk-semesta-dipuji-ashanty-UrE3KSwHxU.jpg
Krisdayanti Sukses Gelar Konser Bertajuk Semesta, Dipuji Ashanty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/205/2858671/krisdayanti-dan-anang-hermansyah-akhirnya-kembali-duet-penonton-konser-histeris-ct0nrOGBvf.jpg
Krisdayanti dan Anang Hermansyah Akhirnya Kembali Duet, Penonton Konser Histeris
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement