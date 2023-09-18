Ubah Nama Panggung, Vidi Aldiano akan Muncul dengan Citra Diri yang Baru

JAKARTA - Vidi Aldiano sudah menjajaki industri musik Indonesia sejak 2008 lalu. Artinya, sudah kurang lebih 15 tahun lamanya suami Sheila Dara Aisha ini berkarya hingga meraih penghargaan atas karyanya sebagai seorang penyanyi.

Saat ini, pemilik nama asli Oxavia Aldiano masih terus berada di bidang tarik suara. Menariknya, tak lama lagi, lewat hashtag #VidiComeback2023, dipastikan suami Sheila Dara ini siap meluncurkan karya musik terbaru.

"Comeback ini menjadikan gue sebagai musisi yang baru, diri gue yang baru, dengan lagu yang baru, produksi musik yang pertama kali gue lakukan," ungkap Vidi Aldiano, dalam rilis yang diterima Okezone.

Vidi mengatakan, bahwa karya barunya akan menjadi perjalanannya menuju EP baru dengan konsep full berbahasa Inggris.

Sementara itu, ada yang menarik dari comeback-nya seorang Vidi. Setelah belasan tahun masyarakat mengenalnya sebagai 'Vidi Aldiano', sebentar lagi pria 33 tahun itu bakal memangkas nama belakang tersebut.

"Secara nama juga akan lebih simpel, yang sebelumnya mungkin lo tahu gue adalah Vidi Aldiano, sekarang dengan konsep yang baru ini, akan berubah menjadi Vidi," jelasnya.

Keputusan Vidi menghilangkan nama belakang bukan tanpa alasan. Baginya, ini adalah sebuah penanda perjalanan baru.