Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ubah Nama Panggung, Vidi Aldiano akan Muncul dengan Citra Diri yang Baru

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |03:30 WIB
Ubah Nama Panggung, Vidi Aldiano akan Muncul dengan Citra Diri yang Baru
Vidi Aldiano comeback dengan nama baru (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano sudah menjajaki industri musik Indonesia sejak 2008 lalu. Artinya, sudah kurang lebih 15 tahun lamanya suami Sheila Dara Aisha ini berkarya hingga meraih penghargaan atas karyanya sebagai seorang penyanyi.

Saat ini, pemilik nama asli Oxavia Aldiano masih terus berada di bidang tarik suara. Menariknya, tak lama lagi, lewat hashtag #VidiComeback2023, dipastikan suami Sheila Dara ini siap meluncurkan karya musik terbaru.

"Comeback ini menjadikan gue sebagai musisi yang baru, diri gue yang baru, dengan lagu yang baru, produksi musik yang pertama kali gue lakukan," ungkap Vidi Aldiano, dalam rilis yang diterima Okezone.

Vidi mengatakan, bahwa karya barunya akan menjadi perjalanannya menuju EP baru dengan konsep full berbahasa Inggris.

Vidi Aldiano

Sementara itu, ada yang menarik dari comeback-nya seorang Vidi. Setelah belasan tahun masyarakat mengenalnya sebagai 'Vidi Aldiano', sebentar lagi pria 33 tahun itu bakal memangkas nama belakang tersebut.

"Secara nama juga akan lebih simpel, yang sebelumnya mungkin lo tahu gue adalah Vidi Aldiano, sekarang dengan konsep yang baru ini, akan berubah menjadi Vidi," jelasnya.

Keputusan Vidi menghilangkan nama belakang bukan tanpa alasan. Baginya, ini adalah sebuah penanda perjalanan baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185101/vidi_aldiano-LIWi_large.jpg
Vidi Aldiano Menang Gugatan Hak Cipta Lagu Nuansa Bening, Lolos dari Ganti Rugi Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253/vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement