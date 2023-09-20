Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Kontroversi Pablo Benua, Kasus Ikan Asin hingga Bela Al Zaytun

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:30 WIB
5 Kontroversi Pablo Benua, Kasus Ikan Asin hingga Bela Al Zaytun
Kontroversi Pablo Benua. (Foto: Instagram/@bangbenua)
A
A
A

JAKARTA - Kontroversi Pablo Benua kembali menjadi buah bibir publik ketika sang istri, Rey Utami, tercatat sebagai artis terkaya di Indonesia. Data itu dirilis Cydem International Research, pada Juli 2023. 

Dalam hasil survei lembaga tersebut, Rey Utami digadang-gadang memiliki kekayaan Rp4,7 triliun. Usut punya usut, besaran kekayaan sang artis tak lepas dari bisnis-bisnis strategis yang dijalani suaminya, Pablo Benua.

Pablo sendiri dikenal sebagai YouTuber, pengusaha, sekaligus advokat kontroversial. Dia bahkan sempat mendekam dalam penjara karena konten kontroversialnya. Berikut deretan kontroversi Pablo Benua seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1.Berseteru dengan Risa Saraswati

Kontroversi Pablo Benua yang pertama adalah perseteruannya dengan YouTuber Risa Saraswati. Cekcok antara keduanya bermula dari klaim Pablo yang mengatakan konten Jurnalisa hanya settingan belaka.

 Kontroversi Pablo Benua. (Foto: Instagram/@bangbenua)

Kontroversi Pablo Benua. (Foto: Instagram/@bangbenua)

Perseteruan keduanya memang tak sampai ke ranah hukum. Namun warganet menilai, apa yang terjadi hanya settingan dan Pablo Benua hanya sekadar mencari popularitas dari perseteruannya dengan Risa Saraswati.

2.Kasus Pemalsuan Nama

Kontroversi Pablo Benua selanjutnya adalah kasus pemalsuan nama. Pemilik nama lengkap Frederick Anggasastra ini mengubah nama aslinya di KTP menjadi Pablo Putra Benua. Tentu saja hal tersebut memicu masalah untuk sang pengusaha.

3.Kasus Ikan Asin

Kasus Ikan Asin merupakan kontroversi Pablo Benua selanjutnya. Kasus itu bermula podcast Rey Utami dan Galih Ginanjar di YouTube, pada 2019. Kala itu, keduanya membahas soal organ intim mantan istri Galih Ginanjar yang disebutnya seperti bau ikan asin.

Kontroversi Pablo Benua. (Foto: Instagram/@bangbenua)

Kontroversi Pablo Benua. (Foto: Instagram/@bangbenua)

Gara-gara pernyataan itu, Pablo Benua sebagai pemilik channel YouTube ikut terseret dan harus mendekam di dalam penjara bersama istrinya, Rey Utami dan Galih Ginanjar. Dia keluar dari Rutan Cipinang, pada 30 Desember 2020.

Halaman:
1 2
