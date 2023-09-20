Kocak, Ujang Ronda Kira Kramat Tunggak Adalah Film Religi

JAKARTA - Komedian Ujang Ronda ikut diperiksa karena bermain di film porno. Kepada penyidik, Ujang mengaku bermain dalam film berjudul Kramat Tunggak bersama selebgram Siskaeee.

"(Ditawarin main film) 'Bang ada film mau main nggak?' 'Mau' gue bilang, 'skenarionya mana?', 'elo main bagian religi sama lucu-lucunya aja'," kata Ujang Ronda menceritakan kronologi perekrutannya dalam Kramat Tunggak.

Pemilik nama asli Supriatna Sujani itu merasa dijebak oleh pihak rumah produksi. Sebab, dia mengira akan membintangi film bergenre religi.

Dia pun terkejut saat namanya terseret dalam kasus film porno.

"Nah main itu 2022 dan nggak tahu kalau itu film gituan, nah udah waktu itu ada berita, ada nama gue disitu, kacau gue bilang," tutur Ujang Ronda.

Ujang Ronda kemudian menjelaskan perannya dalam film itu sebagai tukang kopi yang memberikan nasihat kepada wanita-wanita yang baru keluar dari tempat prostitusi.

"Gue main sebagai Wa Ujang, ada salah satu tempat prostitusi, gue dagang kopi disitu, begitu orang abis a night to remember disitu, ngobrol sama gue sambil ngopi," terang Ujang Ronda.

"Jadi gue bilangin, 'Neng, nggak ada salahnya kalau elo cari laki yang baik-baik, emang elo nggak capek hidup begini terus?' Gue cuma nasehatin aja, kelar syuting pun gue pulang, dan gue nggak tahu ada adegan begitu," sambungnya.