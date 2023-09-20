Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kocak, Ujang Ronda Kira Kramat Tunggak Adalah Film Religi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |14:40 WIB
Kocak, Ujang Ronda Kira Kramat Tunggak Adalah Film Religi
Ujang Ronda merasa dibohongi ketika main film porno (Foto: IG Ujang)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Ujang Ronda ikut diperiksa karena bermain di film porno. Kepada penyidik, Ujang mengaku bermain dalam film berjudul Kramat Tunggak bersama selebgram Siskaeee.

"(Ditawarin main film) 'Bang ada film mau main nggak?' 'Mau' gue bilang, 'skenarionya mana?', 'elo main bagian religi sama lucu-lucunya aja'," kata Ujang Ronda menceritakan kronologi perekrutannya dalam Kramat Tunggak.

Kocak, Ujang Ronda Kira Kramat Tunggak Adalah Film Religi

Pemilik nama asli Supriatna Sujani itu merasa dijebak oleh pihak rumah produksi. Sebab, dia mengira akan membintangi film bergenre religi.

Dia pun terkejut saat namanya terseret dalam kasus film porno.

"Nah main itu 2022 dan nggak tahu kalau itu film gituan, nah udah waktu itu ada berita, ada nama gue disitu, kacau gue bilang," tutur Ujang Ronda.

Ujang Ronda kemudian menjelaskan perannya dalam film itu sebagai tukang kopi yang memberikan nasihat kepada wanita-wanita yang baru keluar dari tempat prostitusi.

"Gue main sebagai Wa Ujang, ada salah satu tempat prostitusi, gue dagang kopi disitu, begitu orang abis a night to remember disitu, ngobrol sama gue sambil ngopi," terang Ujang Ronda.

"Jadi gue bilangin, 'Neng, nggak ada salahnya kalau elo cari laki yang baik-baik, emang elo nggak capek hidup begini terus?' Gue cuma nasehatin aja, kelar syuting pun gue pulang, dan gue nggak tahu ada adegan begitu," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement