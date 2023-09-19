Advertisement
Ibunda Isa Bajaj Cuci Darah 2 Kali Seminggu Sebelum Meninggal Dunia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |17:00 WIB
Ibunda Isa Bajaj meninggal dunia (Foto: IG Isa Bajaj)
Ibunda Isa Bajaj meninggal dunia (Foto: IG Isa Bajaj)
JAKARTA - Komedian Isa Bajaj kini membagikan kabar duka. Sang ibunda, Supiyah meninggal dunia pada Selasa (19/9/2023) pukul 01.30 WIB di Magetan, Jawa Timur.

Isa Bajaj menyampaikan kabar duka tersebut lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Isa Bajaj mengunggah foto bersama sang ibunda.

"Hari yang saya takutin akhirnya terjadi, saya ditinggalkan ibu buat selamanya," kata Isa Bajaj dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (19/9/2023).

Ibunda Isa Bajaj Cuci Darah 2 Kali Seminggu Sebelum Meninggal Dunia

Ternyata sebelum ibunda meninggal dunia, Isa Bajaj sudah memutuskan untuk pindah ke Magetan. Dengan alasan ia ingin berbakti dan mengurus sang ibunda yang sedang sakit.

"Salah satu alasan saya balik ke Magetan untuk berbakti sama ibu," ucap Isa Bajaj dalam video yang diunggah di kanal YouTube Jejak Richard.

Suami dari Ayu Mutiara itu bahkan menyebut jika sang ibu beberapa bulan lalu sempat menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu.

"Kebetulan ibu tuh udah harus cuci darah tiap rabu dan sabtu saya harus anterin," ungkap Isa Bajaj.

1 2
