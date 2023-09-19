Sule Siap Kooperatif Gegara Namanya Tercoreng dalam Kasus Dugaan Promosi Judi Online

JAKARTA - Komedian Sule mengaku siap dan berjanji akan kooperatif apabila dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, nama mantan suami Nathalie Holscher ini terlibat dalam kasus dugaan promosi judi online.

Tak ingin namanya tercoreng gara-gara kasus ini, Sule pun mengatakan bahwa dirinya juga sudah putus kerja sama dengan pemilik situs judi online tersebut.

"Kita sebagai artis nggak mau tercoreng namanya. Tapi kan karena jejak digital ini orang banyak yang naikin terus," ujar Sule saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Ayah Rizky Febian itu juga mengaku akan bersikap kooperatif. Sebab, dia merasa juga sebagai korban dalam kasus ini karena ketidaktahuan terhadap situs judi online yang sempat ia promosikan pada 2018 lalu.

"Ya tinggal datang lah (kalau dipanggil Bareskrim Mabes Polri). Kalau dibilang judi online saya mah nggak akan mau," paparnya.

Sementara itu, pria 46 tahun ini juga sempat marah kepada asistennya saat itu yang berujung pada pemecatan.

"Setelah saya tahu (itu judi online) baru saya marah sama asisten saya, duitnya juga nggak gede. Nggak pakai kontrak, itu makanya. Sekarang asisten saya itu udah gak kerja sama saya," lanjutnya.