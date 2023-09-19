Sule Siap Jika Dipanggil Bareskrim Terkait Kasus Dugaan Promosi Judi Online

JAKARTA - Komedian Sule termasuk dalam daftar nama artis yang diduga ikut mempromosikan situs judi online. Menghadapi hal ini, ia siap bila nantinya mendapat panggilan dari polisi untuk diperiksa.

"Ya tinggal datang lah (kalau dipanggil Bareskrim Mabes Polri)," kata Sule saat ditemui di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Kendati begitu, Sule merasa dirinya sebagai korban. Sebab, dia mengaku tidak mengetahui bahwa akun yang dipromosikan pada 2018 lalu merupakan situs judi online.

"Kalau dibilang judi online saya mah nggak akan mau. Setelah saya tahu (itu judi online) baru saya marah sama asisten saya, duitnya juga nggak gede," ujarnya.

"Nggak pakai kontrak, itu makanya. Sekarang asisten saya itu udah gak kerja sama saya," tambah Sule.