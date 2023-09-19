Pestapora 2023 Penuh Kejutan, Siap Hadirkan 206 Musisi

JAKARTA - Pestapora akan berlangsung pada 22-24 September 2023 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Festival musik tahunan ini menjanjikan banyak kejutan nantinya.

Kiki Aulia Ucup pemilik acara sekaligus Director dari Boss Creator menjelaskan bahwa Pestapora akan diramaikan oleh 206 musisi lokal. Dia menyebut pihaknya terus berinovasi untuk mengadakan sebuah festival musik yang berkesan.

Tahun lalu, Pestapora sendiri berhasil menghibur ribuan penonton lewat penampilan dari total 176 musisi.

"Kalau ngomongin ini, Pestapora memang kita selalu ngejar beberapa experience yang berbeda. Tahun ini jelas beda banget dari tahun lalu ya. Lebih banyak musisi yang tampil dari 206, sebelumnya 176 dan areanya juga expansi," ujar Ucup di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.