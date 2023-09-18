Bassis Dara Puspita Ungkap Penyebab Lies AR Meninggal Dunia

JAKARTA - Lies Adji Rachman alias Lies AR, meninggal dunia pada Minggu, 17 September kemarin. Gitaris dari grup Dara Puspita ini diketahui mengembuskan napas terakhirnya lantaran mengalami pembengkakan jantung hingga diabetes.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh bassis Dara Puspita, Titik Hamzah. Sebagai rekan satu band, Titik mengaku sangat kehilangan sosok gitarisnya.

"Jam 21.00 WIB lebih meninggalnya di Mojokerto, iya kemarin malam. Dia dari awal ada riwayat gula ya karena dia mengurangi nafsu makan jadi kurus badannya," kata Titik Hamzah saat dihubungi awak media, Senin (18/9/2023).

"Saya selalu tanya, tapi kemarin ada pembengkakan jantung," sambungnya.

Titik Hamzah sendiri mengatakan bahwa dirinya sudah menganggap mendiang Lies AR sebagai adik sendiri. Dia bahkan mengaku syok ketika mendengar kabar duka tersebut.

"Bagi saya adalah sosok mbak Lies itu adalah yang paling muda, mbak Lies itu benar-benar (saya) udah kayak kakaknya sendiri, saya paling deket sama mbak Lilies, saya syok sekali semalam tuh," tuturnya dengan suara lirih.

"Khawatir juga kesehatannya selama setahun ini, kurus, di Synchronize itu kurus," sambungnya.

Meski begitu, Titik menyebut mendiang Lies AR tak pernah mengeluhkan soal penyakit yang dideritanya. Bahkan di akhir hidupnya, mendiang Lies AR pun masih aktif manggung di acara sekelas festival bersama Dara Puspita.