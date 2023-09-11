Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Diperiksa, Wulan Guritno Panas-panasan Main Sepeda Pakai Sport Bra

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |23:45 WIB
Jelang Diperiksa, Wulan Guritno Panas-panasan Main Sepeda Pakai <i>Sport Bra</i>
Wulan Guritno panas-panasan main sepeda pakai sports bra jelang diperiksa polisi. (Foto: Instagram/@wulanguritno)
A
A
A

JAKARTA - Wulan Guritno menjadi sorotan publik usai namanya masuk dalam daftar 26 artis yang mempromosikan situs judi online lewat media sosial. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia melaporkan sang aktris ke Bareskrim Mabes Polri, pada 14 September 2023.

Bintang film Perfect Dream tersebut seharusnya menjalani klarifikasi perdananya, pada 7 September silam. Namun karena sakit, kuasa hukumnya meminta untuk penundaan jadwal klarifikasi. Dengan begitu, dia akan menjalani klarifikasi pada 14 September mendatang.

Meski harus berhadapan dengan kasus hukum, namun Wulan Guritno tampaknya tak terlalu terganggu. Di Instagram, sang aktris masih mengunggah sederet momen saat menjalani syuting di Benteng Van der Wijck di Kebumen, Jawa Tengah.

Salah satu fotonya yang menarik perhatian publik adalah ketika Wulan menikmati sinar matahari dalam balutan sport bra berwarna hitam dan celana putih. Dalam foto itu, dia terlihat menutup mata sambil memegang kepalanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
