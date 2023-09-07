Fuji Bantah Sewa Buzzer: Mending Uangnya untuk Sedekah

JAKARTA - Fuji mengaku bingung dengan rumor yang belakangan beredar tentangnya. Mantan kekasih Thariq Halilintar itu dituduh menyewa buzzer untuk membela dirinya dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Dia kemudian tegas membantah tudingan itu. "Buzzer apa? Enggak! Untuk apa aku buang-buang duit menyewa buzzer? Mending uangnya untuk sedekah," tuturnya saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Barat, pada 7 September 2023.

Permasalahan bermula ketika akun Instagram @sangpemujaku menuding Aurel Hermansyah sengaja menyewa buzzer untuk menyerang Fuji. Oknum tersebut menilai, hal itu dilakukan Aurel untuk melancarkan perjodohan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Atta Halilintar juga membantah tuduhan yang mengetakan, Aurel Hermansyah menyewa buzzer untuk menyerang Fuji. Dia menegaskan, tidak pernah menyewa buzzer untuk menjodoh-jodohkan Thariq dengan Aaliyah.

"Buset, siapa sih yang bilang begini. Saya tidak pernah menjodoh-jodohkan orang. Lagipula Thariq dan Fuji kan juga sudah lama putusnya," kata bapak satu anak tersebut menambahkan.

Terkait kedekatan sang adik dengan Aaliyah, Atta menilai, Thariq ingin segera melepas masa lajang. Namun dia menegaskan, sejauh ini belum ada pembicaraan apapun dari Thariq terkait pernikahan.

"Sejauh ini, Thariq tidak pernah cerita lagi dekat dengan siapa pun. Saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun dalam hal ini," tutur Atta Halilintar terkait masa depan sang adik.*

(SIS)