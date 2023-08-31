Marion Jola Kembali Kena Body Shaming, Ketiaknya Disebut Hitam

JAKARTA - Marion Jola kembali mendapatkan hujatan dan body shaming. Kali ini, hujatan tersebut didapatkan oleh pelantun So In Love ini di video TikTok terbarunya.

Dalam videonya, perempuan yang akrab disapa Lala ini tengah melakukan dance TikTok dengan lagu Not Your Cup of Tea miliknya. Sayangnya, video itu justru membuat Lala terkena body shaming dari netizen. Banyak yang menyebut penyanyi 21 tahun ini memiliki ketiak yang gelap.

BACA JUGA: Marion Jola Kagumi Sosok Lesti Kejora hingga Beri Pujian

“Hitam banget keleknya kak,” kata netizen.

“Keleknya hideung,” lanjut netizen lain.

Menanggapi hal itu, Lala pun tak ambil pusing. Ia pun memilih untuk mengabaikan komentar para netizen yang menghujat bagian tubuhnya.

“I love my self, banyak komentar negatif berkeliaran. Gak usah diambil pusing,” tulis Marion Jola, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (30/8/2023).

Hujatan itu pun tak menghalangi Lala untuk mengekspresikan tariannya. Ia bahkan lanjut melakukan dance-nya dan tak memedulikan komentar pedas dari para netizen.