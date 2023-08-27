Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ketika Lagu Jaz Hayat Sukses Bikin Pendengarnya Menangis

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |02:06 WIB
Ketika Lagu Jaz Hayat Sukses Bikin Pendengarnya Menangis
Jaz Hayat (Foto: IG Jaz Hayat)
A
A
A

 

JAKARTA - Jaz Hayat pada bulan Juni 2023, Jaz kembali menyuguhkan musik baru yang berjudul Bersamamu. Pasalnya, lagu ini diciptakan untuk orang spesial di hatinya.

“Duh, kenapa ya gue nggak pernah menunjukkan sesuatu lagu buat dia gitu, satu cinta yang tulus, nggak ada ketentuan, nggak ada syarat apapun. Menurut gue adalah cinta ke orang tua,” ujarnya.

Faktanya lagu ini pun setelah rilis berhasil membuat para pendengarnya ikutan mellow. Lagu yang dirilis pada tanggal 9 Juni ini, sudah didengarkan lebih dari 1 juta kali. Bahkan beberapa pendengar memamerkan kesedihannya terhadap lagu ini, salah satunya penyiar radio Nona Feli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
