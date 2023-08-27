Lagu Cinta Dewa 19 Sukses Bikin Penonton SKYAVANUE 2023 Bernostalgia

JAKARTA - Bukan Dewa 19 namanya jika tak berhasil memimpin pasukan Balewa dan Baladewi untuk bernyanyi bersama ketika lagu-lagunya berkumandang. Kali ini, giliran para penonton SKYAVENUE 2023 yang seolah tersihir hingga tak henti-hentinya bernyanyi tanpa dikomando lewat 12 lagu yang dibawakan oleh Dewa 19 pada konser yang berlangsung Sabtu 26 Agustus 2023.

Di bawah 'kepemimpinan' sang vokalis, Virzha, penonton yang memenuhi Istora Senayan, Jakarta seolah tak diberi jeda sedikitpun untuk bernyanyi.

Seluruh lagu-lagu cinta yang dibawakan, mulai dari pujian kepada wanita yang dicintai lewat lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia, perjuangan kisah cinta tanpa restu dari lagu Cukup Siti Nurbaya hingga lagi-lagi pesan cinta kepada wanita pujaan hati dari lagu Dewi, tak pernah terlewatkan dari suara lantang penonton yang terdengar begitu hafal lirik demi liriknya. Mereka pun menikmati setiap alunan musik hingga berjingkrak ria.

Tak lengkap rasanya jika tak menyulap penampilan enerjik menjadi suasana yang begitu sendu dengan lirik lagu yang begitu menyayat hati. Kali ini, perjuangan akan kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan seolah diluapkan oleh penonton lewat lagu Risalah Hati dan Pupus.

Virzha sendiri yang mempersilahkan penonton untuk meluapkan segala rasa sakit hati, sesak di dada, luka yang mendalam dalam momen tersebut.

"Lagu ini menjadi anthem kita malam ini untuk kaum yang merasakan sakit hati, yang pernah cintanya bertepuk sebelah tangan," ujar Virzha.

Kali ini, komando beralih kepada Ahmad Dhani. Ia tampil begitu perkasa, seorang diri di atas panggung. Penampilan one man show ini dikhususkan untuk lagu Cinta Kau dan Dia yang berkisah mengenai jatuh cinta pada dua hati, memiliki perasaan kepada dua orang sekaligus tanpa bisa memilih salah satunya.

Kian terasa spesial lantaran Dhani berdiri seorang diri dengan gitar yang dipetiknya, bukan lagi keyboard yang biasa digunakannya. Penampilan akustik Aku Cinta Kau dan Dia ini betul-betul terasa syahdu.

Penampilan berlanjut dengan satu lagu hits 'Roman Picisan' dari album yang juga begitu fenomenal, Bintang Lima dimana kala itu memperkenalkan Once sebagai vokalis Dewa 19 yang baru menggantikan Ari Lasso.

Roman Picisan mungkin hanyalah satu dari sederet lagu-lagu hits yang lahir bersama album Bintang Lima tapi Roman Picisan punya daya magis lewat liriknya yang puitis serta gerakan 'tepuk tangan' yang selalu menjadi ciri khas setiap kali lagu ini dibawakan. Tentu menjadi momen yang dinantikan oleh BalaDewa dan Baladewi.

'Atraksi' tepuk tangan Roman Picisan pun berakhir dengan begitu indahnya. Tapi, penampilan Dewa 19 belum bisa diakhiri lantaran lagu yang berisi perasaan cinta yang begitu mendalam, tentang mencintai sejatuh-jatuhnya, 'Aku Milikmu' belum dimainkan.

