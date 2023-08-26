Advertisement
CELEBRITY

Terinspirasi Vokal Kris Dayanti dan Penampilan Reza Artamevia, Darra Queen Mantap Rilis Single Perdana

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:36 WIB
Terinspirasi Vokal Kris Dayanti dan Penampilan Reza Artamevia, Darra Queen Mantap Rilis Single Perdana
Foto: Ist
JAKARTA - Penyanyi pendatang baru di kancah industri musik Indonesia terus bermunculan dan membawa warna tersendiri. Dibekali dengan kualitas suara dan musik yang mumpuni, para pendatang baru ini tentunya siap untuk menghibur para penikmat musik di Indonesia.

Adalah Darra Queen salah satunya, gadis cantik kelahiran Jakarta, 10 Januari 1993 ini yang mengaku menyukai dunia musik sejak dirinya kecil dan sudah manggung di berbagai acara musik sejak tahun 2005 silam.

"Memang aku suka nyanyi dari kecil, aku sudah diarahkan sama orang tua aku untuk bernyanyi. Pertama kali perform di depan kamera tuh di TVRI. Zamannya papi Jimmy Manopo, mungkin sekitar 2005 atau 2006,” ujar gadis cantik ini.

Karena kecintaannya tersebut, Darra kini merilis single pertamanya bergenre pop romantic yang berjudul 'Curhat' yang sejak kemarin tepatnya pada tanggal 25 agustus 2023 sudah bisa didengarkan di semua digital platform.

"Per-hari ini memang lagu ‘Curhat’ ini sudah masuk ke semua digital platform, per 25 Agustus 2023 di Spotify, YouTube, JOOX, Apple Music, dll," tuturnya.

Dengan ramah Darra pun bercerita soal kisah di lbalik lagu 'Curhat' yang menceritakan tentang seseorang perempuan yang menjalin hubungan LDR dan ditinggalkan oleh pasangannya tanpa sebab yang pasti.

