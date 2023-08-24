Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Ruben Onsu dan Sarwendah Bagikan Kisah Menarik dalam Perayaan Shopee 9.9 Super Shopping Day

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:40 WIB
Ruben Onsu dan Sarwendah Bagikan Kisah Menarik dalam Perayaan Shopee 9.9 Super Shopping Day
Inspirasi mengukir cerita terbaik keluarga bersama Shopee 9.9 Super Shopping Day.
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang tidak ingin memiliki keluarga harmonis? Pasalnya, ibarat rumah yang kuat dan nyaman harus diisi dengan pondasi dan material yang berkualitas, maka membangun keluarga yang harmonis pun harus dengan upaya maksimal.

Secara garis besar, keluarga harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan setiap anggota di dalamnya untuk dapat hidup lebih bahagia, menjalankan hak dan kewajibannya, dan terus belajar untuk saling berlaku baik satu sama lain.

Meski di tengah kesibukan dan kepadatan aktivitas masing-masing, jangan sampai lupa mengukir cerita terbaik melalui tindakan maupun apresiasi sebagai bentuk perhatian dan terima kasih.

Maka dari itu, Shopee menghadirkan kampanye 9.9 Super Shopping Day yang sedang berlangsung sejak 18 Agustus 2023 hingga hari puncak pada 9 September 2023 mendatang untuk menjawab segala kebutuhan keluarga.

Sebagai kemeriahan dari kampanye, pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwendah turut berbagi cerita bagaimana cara mereka menjaga keharmonisan bersama Shopee melalui semarak kampanye 9.9 Super Shopping Day dan berbagai fitur yang disediakan.

Bahkan, acara ini juga turut dihadiri oleh Giovanno Warli, Founder of Dekornata yang bercerita akan kisah suksesnya yang dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan rumah yang nyaman dan harmonis melalui produk-produk perlengkapan rumah.

Adi Rahardja, Head of Fashion and Lifestyle Shopee Indonesia mengatakan, “Sebagai platform e-commerce, Shopee terus berupaya untuk selalu memberikan pembaharuan dalam menghadirkan apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, baik untuk setiap individu ataupun keluarga. Maka dari itu, melalui kampanye 9.9 Super Shopping Day Shopee semakin mengukuhkan komitmen kami untuk menjadi teman serta solusi yang dapat membantu pengguna mengukir cerita terbaik mereka bersama kerabat terdekat."

