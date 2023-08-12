Atta Halilintar Sebut Orangtua Cerminan untuk sang Anak: Sampai Usia 17 Tahun, Masih Tanggung Jawab Aku

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ungkap nama anak kedua. (Foto: instagram @attahalilintar)

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengungkapkan soal gaya parenting dalam mengasuh anak. Hal itu diungkapkan keduanya saat sedang berbincang dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora di YouTube Leslar Entertainment.

Awalnya, Rizky Billar menanyakan perbedaan gaya parenting antara Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah, ternyata dalam hal mengasuh anak keduanya memiliki gaya berbeda.

Di mana, Atta biasa disapa itu lebih cenderung lebih senang bercanda dengan anaknya ketimbang anak kandung Anang Hermansyah itu.

"Contoh perbedaanya, papanya itu anaknya suka dikasih ciki," kata Aurel Hermansyah, Sabtu (12/8/2023).

"Enggak dong, itu kan cuma bercanda sekali-kali sayang, gak setiap hari. Aku gak bolehin anak aku makan permen, makan ciki, makan manis-manis," kata Atta Halilintar menepis perkataan Aurel Hermansyah.